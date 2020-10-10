Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, çabukluk ile dar alanda pas ve organizasyon çalışmaları yaptı.
Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.