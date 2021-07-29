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Spor Hatayspor, Boupendza transferi için ne kadar istedi? Boupendza kimdir?
Spor

Hatayspor, Boupendza transferi için ne kadar istedi? Boupendza kimdir?

Hatayspor oyuncusu Boupendza transferi için Fenerbahçe bir süredir temas halinde. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden FB, Coulker ve Serdar Dursun’u kadrosuna dahil etti. Sarı lacivertli kulüp. Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Boupendza için kesenin ağzını açıyor. Peki Hatayspor, Boupendza transferi için ne kadar istedi? İşte Hatayspor, Boupendza transferi detayları.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 10:07:00 - 2021-07-29 10:10:04
Hatayspor, Boupendza transferi için ne kadar istedi? Boupendza kimdir?

Hatayspor, Gabonlu yıldızı için sarı-lacivertli takıma kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe Boupendza transferi için tüm şartları zorlayacağı söyleniyor. Sporx'in haberine göre; Hatayspor, Boupendza'nın bonservis bedelini 12 milyon euro olarak ve bir sonraki satıştan %25 pay açıklarken; Sarı lacivert kulübü de yaptığı son görüşmede istenen bu ücretin karşılanmasının mümkün olmadığını açıkladı. Hatayspor'dan bonservis bedeli indirimi ve takasa açık olmasını ön gören FB yönetimi, bonservis bedelinin 6 milyon euro bandına inmemesi ve yapılan takas tekliflerinin kabul görmesi halinde Boupendza transfer sürecini nihayete erdirmek istiyor.

Boupendza kimdir?

Aaron Salem Boupendza Pozzi 7 Ağustos 1996 Moanda doğumlu. Santrfor mevkisinde oynayan Gabonlu millî futbolcu. Süper Lig takımlarından Hatayspor'da forma giymektedir.

Boupendza hangi takımlarda oynadı?

Mounana

Futbola ülkesinin takımlarından Mounana'da başladı. 2015 yılına kadar altyapıda oynadı. 2015'te A takıma çıktı ve forma giydiği 6 lig maçında 6 gol attı.

Bordeaux

2016 yazında Ligue 1 takımlarından Bordeaux'ya transfer oldu ve rezerv takım olan Bordeaux B'de oynamaya başladı.

Hatayspor

5 Ağustos 2020'de Süper Lig takımlarından Hatayspor'a transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor ile ilk maçına 26 Eylül 2020 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçıyla çıktı. 6-0 kazandıkları Antalyaspor maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Rusya takımlarından Krasnodar, Şubat 2021'de Boupendza için Hatayspor'a resmî teklif yaptı. Kulüpler 8.1 milyon avro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya vardı ama oyuncu Hatay'da kalmak istediğini belirterek teklifi kabul etmedi.

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