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Hatayspor, Bienvenu ile anlaşamadı

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:40
Hatayspor, Bienvenu ile anlaşamadı


HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un transfer çalışmaları kapsamında denemek için Antalya kampına davet ettiği Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu ile anlaşma sağlanamadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalya kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transfer gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bienvenu, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giymişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:40
  1. Futbol
  2. Hatayspor
  3. Henri Bienvenu
  4. Spor Toto 1. Lig

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