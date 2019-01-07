Hatayspor, Bienvenu ile anlaşamadı





HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un transfer çalışmaları kapsamında denemek için Antalya kampına davet ettiği Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu ile anlaşma sağlanamadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalya kampına davet ettiğimiz Henri Bienvenu ile finansal konularda anlaşamadığımız için transfer gerçekleşmemiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bienvenu, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giymişti.



