Hatayspor, Antalyaspor'u 6-0'la geçti! Boupendza, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 15. haftasında yağmur nedeniyle ertelenen maçta Hatayspor deplasmanda Antalspor'u 6-0'la geçti. Konuk ekibin Gabonlu oyuncusu Boupendza attığı 4 gol ile Süper Lig tarihine geçti.

Goller

Karşılaşmada açılışı 8. dakikada Boupendza açtı.

24 yaşındaki oyuncu 17. dakikada takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti.

5 dakika sonra yine Boupendza hat-trick yaptı ve 22 dakikada takımını 3-0 öne geçirdi.

35. dakikada ise sahneye Akintola çıktı. Diouf'un pasını iyi değerlendiren Akintola kendsinin ilk takımının 4. golünü attı.

İlk yarının kapanşını 45+1 Hatayspor'un 5, kendisinin 4. golünü kaydeden Boupendza yaptı. Gabonlu oyuncu, ilk yarıda attığı 4 gol ile Süper Lig'de ilk yarıda 4 gol kaydeden 3. oyuncu oldu.

Devreye Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğü ile girildi.

88. dakikada Diouf'un yerine giren Mirkan Aydın, 90. dakikada maçın skorunu tayin etti ve maçı Hatayspor 6-0 kazandı.

Ersun Yanal'dan erken değişiklikler

22. dakikada 3-0 geriye düşen Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, 27. dakikada 3 değişiklik yaptı. Ev sahini ekipte sol bek Mert Yılmaz'ın yerine Bünyamin Balcı, Hakan Özmert'in yerine Gökdeniz Bayrakdar, Ersan Gülüm'ün yerine Eren Albayrak girdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Ramazan Keleş, Samet Çavuş, Murat Şener

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz (Dk. 28 Bünyamin Balcı), Naldo, Ersan Gülüm (Dk. 28 Eren Albayrak), Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 28 Gökdeniz Bayrakdar), Sam, Fredy, Podolski, Orgill

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Ribeiro, Aabid, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Goller: Dk. 8, 17, 22 ve 45+1 Boupendza, Dk. 35 Akintola (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Hakan Özmert, Dk. 26 Orgill, Dk. 38 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)