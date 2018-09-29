THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Hatayspor Altınordu puanları paylaştı!

TFF 1.Lig takımlarından Hatayspor kendi seyircisi önünde Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:58
Hatayspor Altınordu puanları paylaştı!

1. Lig'in 7. haftasında Hatayspor sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hatayspor'un golünü 16. dakikada Selim Ilgaz kaydetti. Altınordu'nun golünü ise 81. dakikada Kemal Rüzgar attı.

Bu sonuçla Hatayspor 8, Altınordu da 6 puana yükseldi.

Spor Toto 1. Lig

Hatayspor: 1 - Altınordu: 1

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Emrah Ünal, Murat Altan

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 85 Tom), Selim Ilgaz (Dk. 61 Yılmaz Özeren), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Serdar Deliktaş, Ali Yaşar (Dk. 72 Yusuf Acer), Anıl Koç (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 16 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 81 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 46 Hamza Gür, Dk. 49 Mesut Çaytemel, Dk. 69 Diallo, Dk. 78 Yusuf Abdioğlu, Dk. 89 Murat Paluli (Hatayspor), Dk. 31 Sinan Osmanoğlu, Dk. 79 Sefa Yılmaz, Dk. 90 Yusuf Acer (Altınordu)

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:58
  1. Hatayspor
  2. Altınordu
  3. TFF 1. Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakü'de Karabağ mitingi! Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açtılar
    1. Bakü'de Karabağ mitingi! Azerbaycan ve..
    2. İran'da sınır noktalarında güvenlik..
    3. Sivasspor, Bursaspor maçı hazırlıkları..
    4. Kasırgaya karşı alınacak önlemler neler?
    5. F16'lara kesintisiz uçuş amacıyla..
    6. Vucic, ordunun teyakkuza geçirilmesini..
    7. CHP'li Öztrak'tan McKinsey açıklaması
    8. Muharrem İnce: Borç vereceğiz' diye..
    9. Terör mağdurları konutlarına 15 gün..
    10. 16 camide hırsızlık yapan şüpheli..
    11. Muğla'da mesai arkadaşını şezlongda..
    12. İsrail’den Donald Trump’a cevap:..
    13. Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara..
    14. ABD'de silahlı çatışma! 2 polis öldü
    15. Tarık Çamdal'a ağır gönderme! "Hepsi..
    16. Otomobilde eroinle yakalanan 3..
    17. Külliyeye yardım için para toplayan..
    18. Bursa'da minik Ramazan, 3'üncü kattan..
    19. Osmaniye'de kamyonla yılan öldürmek..
    20. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir