Hatayspor Altınordu puanları paylaştı!
TFF 1.Lig takımlarından Hatayspor kendi seyircisi önünde Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.29 Eylül 2018 Cumartesi 16:58
1. Lig'in 7. haftasında Hatayspor sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hatayspor'un golünü 16. dakikada Selim Ilgaz kaydetti. Altınordu'nun golünü ise 81. dakikada Kemal Rüzgar attı.
Bu sonuçla Hatayspor 8, Altınordu da 6 puana yükseldi.
Spor Toto 1. Lig
Hatayspor: 1 - Altınordu: 1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Emrah Ünal, Murat Altan
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 85 Tom), Selim Ilgaz (Dk. 61 Yılmaz Özeren), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Serdar Deliktaş, Ali Yaşar (Dk. 72 Yusuf Acer), Anıl Koç (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Sinan Osmanoğlu
Goller: Dk. 16 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 81 Kemal Rüzgar (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 46 Hamza Gür, Dk. 49 Mesut Çaytemel, Dk. 69 Diallo, Dk. 78 Yusuf Abdioğlu, Dk. 89 Murat Paluli (Hatayspor), Dk. 31 Sinan Osmanoğlu, Dk. 79 Sefa Yılmaz, Dk. 90 Yusuf Acer (Altınordu)
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