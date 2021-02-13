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Spor Hatayspor, Alanyaspor'u konuk edecek
Spor

Hatayspor, Alanyaspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:59:00 -
Hatayspor, Alanyaspor'u konuk edecek

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenen Hatayspor, yarın Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verecek.

Hatay ekibinde, Alanyaspor karşılaşması öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.

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