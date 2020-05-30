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Aktüel

Hataylı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay’ın acı haberi, Hatay’da ki baba evine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 22:02:33 -
Hataylı şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı

Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay’ın acı haberi, Hatay’da ki baba evine ulaştı.


Hakkari Çukurca’da teröristlerle çıkan çatışma da şehit olan Piyade Er Mehmet Günay’ın Hatay’ın Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi’nde bulunan ailesine şehadet haberi verilirken eve dev Türk bayrağı asıldı. Bekar olduğu öğrenilen 21 yaşındaki şehidin naaşı, Hakkari’de yapılacak olan askeri törenin ardından memleketi Hatay’a getirilecek.

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