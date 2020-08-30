  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını
Aktüel

Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını

Yeniakit Publisher
2020-08-30 20:31:13 -
Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi, Çalıboğazı mevkisi karşısındaki Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde dumanlar yükseldi.

Sınıra yaklaşık 3 kilometre mesafedeki yangın, kısa sürede büyürken alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri sınıra sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun dumanlar, Yayladağı ilçesinin sınır mahallelerinden de görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti
Korona Virüs

Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti

Ölümcül koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fatih Şahiner, salgınının 2 sene daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Şa..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı