Hatay’dan İran sınırına kadar 30 kilometrelik güvenlik hattı oluşturulsun! Canımıza tak etti

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesinde önceki gün teröristlerin saldırısıyla 6 vatan evladının ardından dün de Zap’ta 6 kahraman daha şehadet şerbetini içerken, ABD ve müttefiklerinin sınırlarımızın hemen ötesinde beslediği terör örgütlerine yönelik köklü bir temizliğin kaçınılmaz olduğu gerçeği bir kez daha yüzümüze vurdu.

Hakurk’ta şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın’ın acısı Türkiye’nin yüreğini kanatırken, Milli Savunma Bakanlığı dün de Zap’taki hain saldırıda 6 askerin daha şehit olduğunu, 13 teröristin ise öldürüldüğünü duyurdu. Şehit sayısı 2 günde 12’ye yükselirken Türkiye’nin dört bir yanından kalkan savaş uçakları da teröristlerin olduğu bölgeleri yerle bir etti.

Ordu sınır ötesine geçsin hepsini temizlesin!

Akit’e konuşan Iç Anadolu Sehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Zeki Dilmen, “Artık canımıza tak etti. Batılı emperyalistlerin sınırımızda beslediği terör örgütlerinin Mehmetçiklerimizi şehit etmesinden, sürekli saldırılar düzenlemesinden bıktık. Kim bunun sorumlusuysa cezalandırılsın. Ordumuz sınır ötesine geçsin, ne kadar terör unsuru varsa, ne kadar terör yuvası varsa temizleyene kadar seferden dönmesin. Hatay’dan Irak sınırına kadar en az 30 kilometrelik güvenlik hattı oluşturulsun. Kınalı kuzularımız artık kahpe kurşunlarına hedef olmasın. Bu vesileyle siyasilere bir kez daha sesleniyoruz. TBMM’de terör örgütü yandaşı, onun uzantısı partiler olmamalıdır. Oy kaygısıyla terör uzantısı partiyle kol kola hareket eden partiler türkiye’nin yüreğini kanatmaktadır” tepkisini gösterdi.

Tahammülümüz kalmadı

Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür ise şunları söyledi: “Yarım asırdır, 50 bine yakın askerimiz ve sivilimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sınırımızın ötesinde 30 kilometrelik güvenli hattın kurulması gerektiğini hep söyledi. ABD ve Batılı müttefikleri Türkiye’nin güneyinde terör devleti hedefinden asla vazgeçmemiştir. Bölgede bir an önce güvenli hattın tesis edilmesi ve siyasi istikrarın sağlanması gerekir. Bölgede belirsizlik ve istikrarsızlık var oldukça terör bitmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesine geçerek bütün sınır hattını terörden arındırana kadar operasyonlarını sürdürmelidir. Bu Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan en doğal hakkıdır. Bunun için de hiçbir ülkenin onayına gerek yoktur.”

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