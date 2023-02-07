Hatay'dan çok güzel haber! Enkaz altından 2 aylık bebek kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'da, 2 aylık Mehmet bebeğin kurtarılarak ambulansa sevk edilmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerle büyük yıkım yaşayan Hatay'da sevindiren bir haber geldi. ,
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yapmak üzere İzmir'den Hatay'a yola çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ekibi, AFAD koordinesinde çalışma yürütüyor.
DEÜ ekibi, öğlen saatlerinde Mehmet Çınar adında 2 aylık bebeği enkaz altından çıkararak ambulansa sevk etti.
DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Çetin Bayram'ın kucağında enkaz alanından ambulansa bindirilen Mehmet Çakır bebek, hastaneye sevk edildi.