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Gündem Hatay'dan çok güzel haber! Enkaz altından 2 aylık bebek kurtarıldı
Gündem

Hatay'dan çok güzel haber! Enkaz altından 2 aylık bebek kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'da, 2 aylık Mehmet bebeğin kurtarılarak ambulansa sevk edilmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 16:05:00 -

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerle büyük yıkım yaşayan Hatay'da sevindiren bir haber geldi. ,

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yapmak üzere İzmir'den Hatay'a yola çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ekibi, AFAD koordinesinde çalışma yürütüyor.

DEÜ ekibi, öğlen saatlerinde Mehmet Çınar adında 2 aylık bebeği enkaz altından çıkararak ambulansa sevk etti.

DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Çetin Bayram'ın kucağında enkaz alanından ambulansa bindirilen Mehmet Çakır bebek, hastaneye sevk edildi.

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