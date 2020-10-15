Hatay'dan acı haber! Şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı, dün Hatay'da rahatsızlanan askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün Hatay'da görev sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay / İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.