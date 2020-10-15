  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'dan acı haber! Şehidimiz var
Aktüel

Hatay'dan acı haber! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, dün Hatay'da rahatsızlanan askerin şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:44:00 - 2020-10-15 20:02:20
Hatay'dan acı haber! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün Hatay'da görev sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay / İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!
Dünya

Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!

Uluslararası arenada her fırsatta Türkiye’nin karşısında yer alan Suudi Arabistan, Türk ürünlerine ambargo uygulamasının ardından şimdi de v..
Aliyev dünyaya duyurdu: Türkiye bir şartla asker gönderir
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu: Türkiye bir şartla asker gönderir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna "Tehlike altında olursak kurabilir" cevabını verdi...
Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı
Korona Virüs

Dünyaca ünlü profesör, koronavirüse ilişkin iki önemli detayı paylaştı

Oxford Üniversitesi'nden Prof Andrew Pollard, koronavirüs sonrası normalleşmenin ne zaman olacağına ilişkin bilgi verdi. Aynı zamanda Pollar..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay