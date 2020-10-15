Hatay'dan acı haber! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün Hatay'da görev sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hatay / İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.