Hatay'dan acı haber: Bir polis şehit oldu
Hatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu.
Hatay Valiliği, Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hassa İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Davut Kaplan'ın trafik kazasında yaralandığı belirtildi. Açıklamada, polis memuru Kaplan'ın kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde şehit olduğu kaydedildi.