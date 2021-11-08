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Aktüel Hatay'dan acı haber: Bir polis şehit oldu
Aktüel

Hatay'dan acı haber: Bir polis şehit oldu

Hatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:37:00 - 2021-11-08 21:41:01
Hatay'dan acı haber: Bir polis şehit oldu

Hatay Valiliği, Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hassa İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Davut Kaplan'ın trafik kazasında yaralandığı belirtildi. Açıklamada, polis memuru Kaplan'ın kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde şehit olduğu kaydedildi.

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