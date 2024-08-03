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Yerel Hatay'dan acı haber! 5 kişiden 2'si boğuldu
Yerel

Hatay'dan acı haber! 5 kişiden 2'si boğuldu

Yeniakit Publisher
2024-08-03 18:05:00 -
Hatay'dan acı haber! 5 kişiden 2'si boğuldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Büyükdere Mahallesi sahilinden denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Sudakilerin akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınanlardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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