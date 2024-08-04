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Gündem Hatay'daki yangın söndürüldü
Gündem

Hatay'daki yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-04 08:54:00 -
Hatay'daki yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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