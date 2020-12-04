Hatay'daki otomobilin kundaklanmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı
HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki otomobili kundakladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Çöğürlü Mahallesi'nde önceki gün park halindeki 31 AAC 339 plakalı otomobilin kundaklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı E.D'nin işlemleri sürüyor.
Park halindeki 31 AAC 339 plakalı otomobil, 2 Aralık'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanarak kullanılamaz hale gelmişti.