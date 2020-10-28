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Aktüel Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Aktüel

Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 07:54:00 -
Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarısek mahallesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi'nde de, etkisini sürdüren yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bazı yerleşim yerlerinde hafif hasara neden olan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan dün akşam yangın bölgesi yakınlarındaki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

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