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Yaşam Hatay'daki depremlerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaşam

Hatay'daki depremlerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 22:02:00 - 2023-02-20 22:29:54

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki deprem, merkez üssünün yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Mersin'de de şiddetli şekilde hissedildi.

Yaralılar hastaneye getirildi

Depremin panik oluşturduğu Hatay'da onlarca ambulans hareket etti. Dörtyol ilçesinde deprem nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar, ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Panik yaşatan deprem nedeniyle sahada ekiplerin araştırmasının sürdüğü bildirildi.

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