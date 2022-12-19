Hatay'daki deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara çorba dağıtıldı
Hatay'da deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara çorba dağıtıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine giremeyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından çorba ikram edildi.
Türk Kızılay Kırıkhan Şubesince hazırlanan çorba, seyyar araçla depremin ardından korktukları için evlerine geçmediği belirtilen, sokakta ve arabalarında bekleyen vatandaşlara ulaştırıldı.
Öte yandan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Kaymakamlık binasında kurulan kriz merkezinde AFAD, UMKE ve Kırıkhan Belediyesi ekipleri hazır bekletiliyor.