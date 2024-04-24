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Aktüel Hatay’daki çocuklarla gökyüzünü renklendirdiler
Aktüel

Hatay’daki çocuklarla gökyüzünü renklendirdiler

Yeniakit Publisher
2024-04-24 16:09:00 -
Hatay’daki çocuklarla gökyüzünü renklendirdiler

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkânlarını bölgeye seferber eden RS Otomotiv Grubu, depremzede çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek adına bu yıl da Hatay’daydı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay’daki konteyner kentlerde, depremden etkilenen çocuklar ile bir araya gelen ekipler, etkinlikler ve hediyelerle geleceğin mimarlarının gülümsemesine vesile olurken, uçurtma şenliğiyle gökyüzünü renklendirdi. RS Otomotiv Grubu ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “önceliğimiz deprem bölgesindeki çocuklarımız” mottosuyla Hatay’ı ziyaret ederken, RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Yaraları sarmak adına tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz, deprem bölgesini hiçbir zaman unutmayacağız, yakınlığımızı, desteğimizi her daim hissettirmeye gayret göstereceğiz. Çocuklarımız geleceğimizdir. Bu anlamlı günde Hatay’daki çocuklarımızla buluşarak yüzlerini bir nebze olsun güldürmek istedik. Tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.

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