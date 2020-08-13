Hatay'da zeytinlikte başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda başlayan, ardından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Toygarlı Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
Yangına, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 hektar ormanlık alan ile 30 dönüm zeytinlik zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.