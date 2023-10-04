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Aktüel Hatay’da yıkılan binalarla ilgili ilk deprem davası açıldı
Aktüel

Hatay’da yıkılan binalarla ilgili ilk deprem davası açıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:02:00 -
Hatay’da yıkılan binalarla ilgili ilk deprem davası açıldı

Hatay’da 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili ilk dava, 53 kişinin hayatını kaybettiği 9 katlı İlke Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin tutuklanan 5 sanık hakkında açıldı.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’ndeki İlke Apartmanı’nın müteahhidi Nasır Onur E, yapı denetim sorumlusu Şahap H, proje ve uygulama denetçisi Cemal T, uygulama denetçisi Volkan B. ve kontrol elemanı Gussan Z. hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanıkların, savunmalarında birbirlerini suçladıkları ve zeminin kötü olması nedeniyle binanın yıkıldığını öne sürdükleri belirtilerek “Çevresindeki binaların yıkılmaması ‘zeminin kötü olduğu’ iddiasını çürütüyor. Binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında yönetmeliklere uyulmadığı, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve asli kusurlu sayıldıkları belirlenmiştir” denildi.

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