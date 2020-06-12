  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay'da yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:57:25 -
Hatay'da yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Amanos Dağları kırsalındaki bazı yayla evlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evlerden bakır tel, buzdolabı, televizyon, zeytinyağı ve çeşitli eşya çaldıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı