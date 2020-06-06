  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay'da yangın çıkan mobilya atölyesinde hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:15:29 -
Hatay'da yangın çıkan mobilya atölyesinde hasar oluştu

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güzelburç Mahallesi'nde bulunan İsa Kapan'a ait sehpa üretimi yapılan mobilya atölyesinin bir bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Atölyedeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü atölyenin yanan bölümünde hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı