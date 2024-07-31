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Yerel Hatay’da yalnız yaşayan şahıs ölü bulundu
Yerel

Hatay’da yalnız yaşayan şahıs ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-07-31 16:40:00 -
Hatay’da yalnız yaşayan şahıs ölü bulundu

Hatay’da jandarma eşliğinde girilen evde yalnız yaşayan şahsın cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik mevkiinde yaşandı. 3 katlı binanın 2. katında yaşayan şahıstan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Jandarma eşliğinde girilen evde 38 yaşındaki Adnan Çıray isimli şahsın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda belirlenecek.

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