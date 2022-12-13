  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hatay'da yakalandı! Asın bu şerefsizi
Gündem

Hatay'da yakalandı! Asın bu şerefsizi

Hatay’ın Antakya ilçesinde terör örgütü DAEŞ'a üye olan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 14:49:00 -

Hatay İl Jandarma Komutanlığının terörle mücadele kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan A.A. isimli şahıs Demirköprü İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, Antakya İlçesi Apaydın Mahallesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının DEAŞ terör örgütü üyesi ve eylem hazırlığında olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Ayrıca, 2022 yılında Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından toplam 27 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ADİL

O AŞAĞILIK MÜNAFIĞA DİYESENKİ …. EĞER SEN MÜSLÜMANSAN GİT İSRAİLE ABD YE DİĞER KAFİR ÜLKELERE EYLEM YAP .. HERİF
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23