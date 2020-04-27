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Aktüel

Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

2020-04-27 13:51:29 -
Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Adana'dan kente gelen bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, toplam 28 gram olan iki parça halinde bonzai ele geçirdi.

Araç içerisinde bulunan 4 kişiye önce sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 12 bin 600 lira para cezası uygulandı ardından da gözaltına alındı.

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