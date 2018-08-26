Hatay’da TIR'a çarpan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Hatay’ın Antakya ve Reyhanlı İlçelerini bağlayan ana yolda meydana geldi.

Antakya-Reyhanlı yolu Madenboyu Mahallesi istikametinde park halinde bulunan tırı fark edemeyen 31 EZ 192 plakalı araç sürücüsü Kenan Deviren (36), olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın dorsesinin altına giren kamyonetinin içerisinde sıkışan 36 yaşındaki sürücünün cansız bedeni AFAD Ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Kenan Deviren’in cansız bedeni Hatay Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı.