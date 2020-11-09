  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'da terörle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 33 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Aktüel

Hatay'da terörle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 33 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Ekim ayında jandarma 28 terör olayına müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:33:13 -
Hatay'da terörle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 33 zanlıdan 3'ü tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'da jandarma tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonlarında ekim ayında 28 terör olayına müdahale edildi, gözaltına alınan 33 kişiden 3'ü tutuklandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ekim ayında 28 terör olayına müdahale edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Payas kontrol noktasından kaçan ve İskenderun'da emniyet birimleriyle ortak yürütülen operasyonda 2 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise sağ yakalandı. Sorumluluk sahasında yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 33 kişiden 3'ü tutuklandı. 30 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonlarda ayrıca, 4 m-16 piyade tüfeği, 1 M-4 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 paramator, 4 el bombası, 21 şarjör, 335 mermi, 1 sözde gerilla kimliği, telsiz, 2 güneş paneli, askeri kamuflaj, kablo ve pil gibi yaşam aletleri ele geçirildi."

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği ve gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler
Dünya

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler

Rusya'nın Voronezh Oblastı'nda yer alan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 3 Rus askeri öldürüldü.
AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı
Gündem

AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay