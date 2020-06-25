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Aktüel

Hatay'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 20:37:13 -
Hatay'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Reyhanlı ilçesindeki mezarlıklara zarar verilmesi olayına da karıştığı belirlenen şüpheli B.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medya hesabı üzerinden örgütsel içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenen şüpheli B.A'yı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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