Hatay'da tefeci operasyonu
Hatay'da tefeci operasyonunda 9 kişinin yakalandığı bildirildi.
Hatay'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri salıverildi.
Jandarma ekipleri, Kırıkhan ilçesinde Ü.A, H.Ç, R.A, H.U, M.S, A.E, A.A, M.F.K. ve R.D'nin tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.
Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden biri, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 şüpheliden biri tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.