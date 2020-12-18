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Aktüel Hatay'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 90 sikke ile temren ele geçirildi
Aktüel

Hatay'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 90 sikke ile temren ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:37:33 -
Hatay'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 90 sikke ile temren ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir zanlının üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 90 sikke ile temren (ok ucu) ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düğün Yurdu Mahallesi'nde Ş.Ö'nün tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi üzerine adresine operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelinin üzerinde kutu içerisinde tarihi eser olduğunu düşünülen 90 sikke ile ok ucu buldu.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sikkeler ve ok ucu Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



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