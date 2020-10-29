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Aktüel Hatay'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler bulundu: 4 gözaltı
Aktüel

Hatay'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler bulundu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:13:22 -
Hatay'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler bulundu: 4 gözaltı

HATAY (AA) - Hatay'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 sikke, hayvan figürlü heykelcik ve çeşitli objeler ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Defne ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı şüphelilerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında 46 sikke, hayvan figürlü heykelcik, iki bilezik, yüzük, 11 kolye ucu, plaka, makyaj kabı ve 5 taş obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler T.K, N.K, H.K. ve İ.S. emniyete götürüldü.

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