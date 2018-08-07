Hatay’da serinlemek için denize giren adam boğuldu

Dörtyol’da serinlemek için denize giren Ahmet Kurt’un (54) boğulma tehlikesi yaşadığını gören vatandaşlar, Kurt’u çekerek kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İlçedeki denizde serinlemek isteyen 2 kişinin daha boğulma tehlikesi atlattığı öğrenildi.

Kurt’un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.