Hatay'da serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği Meydan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evin bahçesindeki serada 13 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evde de 2 kilo 850 gram kubar esrar, 15 gram Hint keneviri tohumu ve elektronik terazi bulundu.
Ev sahibi Y.K. gözaltına alındı.