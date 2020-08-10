  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yağış nedeniyle Mustafa Ozan Gökçe Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:53:44 -
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Mustafa Ozan Gökçe Alt Geçidi su altında kaldı.

Trafik ekiplerince alt geçit ulaşıma kapatıldı.

Su baskını olan bazı evler ve alt geçitte Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sürücüler, su biriken cadde ve sokaklarda güçlükle ilerlemeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin
Ekonomi

'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında açıklama yapan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatan..
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik
Gündem

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı