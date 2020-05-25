  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hatay'da polisten küçük Elif'e doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:41:12 -
Hatay'da polisten küçük Elif'e doğum günü sürprizi

HATAY (AA) - Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis olmak isteyen ve 9 yaşına giren Elif Ikra'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, merkez Defne ilçesinde bir ailenin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarına doğum günü pastası alamadığını öğrendi. Ekipler, küçük Elif'in doğum gününü kutlamak için pasta alıp ailenin evine gitti.

Doğum günü sürprizi yapan ekipler, ileride polis olmak isteyen Elif'e Türk bayrağı da hediye etti. Karşısında pastayla polisleri gören Elif, mumları üfleyip ekibe teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı