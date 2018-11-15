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Hatay'da patlayan trafo panik yaşattı

Tarihi Uzun Çarşı'da bir anda alev alan trafo çarşı esnafına panik yaşattı.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:29
Hatay'da patlayan trafo panik yaşattı

Antakya'da bulunan tarihi çarşıda trafo patlaması meydana geldi. Patlama sonrası her tarafı duman kapladı. Patlama sonrası tedirgin olan esnafın paniği amatör kameralara yansıdı. Çevre esnafı patlama sonrası yangın tüpleri ile önlem aldı.
Günde binlerce insanın uğradığı çarşıda, olay yerine TEDAŞ ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.

3 gün önce çarşıda başka bir noktada yine trafo paniği yaşandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:29
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