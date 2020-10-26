Hatay'da patlama meydana geldi
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Fener Caddesi'nde patlama meydana geldi.
Patlamanın olduğu Fener Caddesi'ne çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
Patlamanın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.