  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hatay’da park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Hatay’da park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-05 22:34:00 -
Hatay’da park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın Erzin ilçesinde araç parkı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, araç park yeri meselesi yüzünden M.Ç. ve Aziz Akgök arasında kavga çıktı.

M.Ç. elindeki bıçakla Akgök’ü 4 darbeyle yaraladı. Akgök, olay yerinde hayatını kaybetti. Arbede esnasında yaralanan M.Ç. de 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Akgök’ün cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Japonya'daki uçak kazası olayı ülkede sosyal medyayı salladı!Yolcu uçağında bulunan herkesin aklındaki soru: Giriş izni yokmuş
Japonya'daki uçak kazası olayı ülkede sosyal medyayı salladı!Yolcu uçağında bulunan herkesin aklındaki soru: Giriş izni yokmuş

Dünya

Japonya'daki uçak kazası olayı ülkede sosyal medyayı salladı!Yolcu uçağında bulunan herkesin aklındaki soru: Giriş izni yokmuş
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kahreden olay! Kazada 10 aylık bebek hayatını kaybetti
Kahreden olay! Kazada 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Yerel

Kahreden olay! Kazada 10 aylık bebek hayatını kaybetti

ABD metro kazasıyla sarsıldı! Çok sayıda...
ABD metro kazasıyla sarsıldı! Çok sayıda...

Dünya

ABD metro kazasıyla sarsıldı! Çok sayıda...

ABD'de metro kazası: En az 24 yaralı
ABD'de metro kazası: En az 24 yaralı

Dünya

ABD'de metro kazası: En az 24 yaralı

Kars’ta meydana gelen zincirleme kaza anı böyle görüntülendi
Kars’ta meydana gelen zincirleme kaza anı böyle görüntülendi

Yerel

Kars’ta meydana gelen zincirleme kaza anı böyle görüntülendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23