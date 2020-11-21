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Aktüel Hatay'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Hatay'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 22:19:29 -
Hatay'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çengen Mahallesi'nde Yusuf Yürük'ün (25) kullandığı 31 ADZ 457 plakalı otomobil ile İbrahim Fırıncıoğlu (50) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen cip çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Selen Yürük (19) ve Neşe Fırıncıoğlu (42), ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yusuf ve Selen Yürük, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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