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Aktüel Hatay'da orman yangınları
Aktüel

Hatay'da orman yangınları

Hatay'ın Amanos Dağları etekleri ve Yayladağı ilçesinde orman yangınları çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:46:00 -
Hatay'da orman yangınları

Hatay'ın Amanos Dağları etekleri ile Yayladağı ilçesinde orman yangınları çıktı.

Amanos Dağları eteklerindeki Payas ilçesi Sincan bölgesinde çalılık alanda yangın çıktığı, yangının sebebinin ise henüz bilinmediği belirtildi.

Alevler rüzgarın etkisi ile büyürken 3 helikopter ile 10 arazözle müdahalede bulunularak ormanlık alana sıçramadan yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık bir alanın çıkan yangında zarar gördüğü ifade edildi.

Yayladağı Ayışığı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da başlayan yangına Yayladağı Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yangın kısa zamanda kontrol altına alınırken yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı ile çalılık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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