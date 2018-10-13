THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Hatay'da orman yangını

Hatay Dörtyol'da bulunan ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:36
Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi kırsalında orman yangını çıktı. Alevlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarına iki helikopter ve bir yangın söndürme uçağı da destek verdi. Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının geniş bir alanda etkili olduğunu, çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediğini belirtti. Ketmen, yangını yaklaşık 6 saat içerisinde kontrol altına alabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 18:36
  1. Kahramanmaraş
  2. Hatay
  3. Orman yangını
  4. yangın
  5. söndürme çalışmaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi
    1. ABD askerleri Gaziantep'te! İlk..
    2. Dilipak'a skandal soruşturma! Adnan..
    3. Hatay'da orman yangını
    4. 1 ülke 7 ilden geçti, Gaziantep'e..
    5. 'Konya'da da veriler silindi'
    6. Erdoğan'dan sosyal medyadan Trump'a..
    7. Uzmanlar uyardı! 'Grip şakaya gelmez'
    8. 0-6 yaş evinde güvende değil
    9. Bebekler için ‘ek gıda’
    10. Dışişleri'nden İsrail'e kınama!
    11. Okul müdürü, görev başında kalp krizi..
    12. Sirkenin öyle kullanım alanları var ki!
    13. Burdur'da muvazzaf astsubay FETÖ'den..
    14. Su pompasını tamir ederken elektrik..
    15. Van'da kanser köpeğe kemoterapi
    16. Dışişleri'nden Afganistan’daki terör..
    17. ‘Sen - ben..’ idik ‘BİZ’ olduk
    18. Manisa'da tomobil uçuruma yuvarlandı:..
    19. Azerbaycan'da Rusça tartışması:..
    20. Malezya'da ara seçimin galibi İbrahim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!