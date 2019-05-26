Hatay'da müthiş maç! Hatayspor, Adana Demirspor'u eledi

1.Lig play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek Play-off finaline kalmayı başaran ilk takım oldu. Diğer finalist Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep maçının sonucunda belli olacak.

Adana Demirspor deplasmanda 30. dakikada Berk Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise ev sahibi ekip daha etkili bir oyun sergiledi. 54. dakikada Hatay skoru 1-1 yaptı ancak gol VAR'dan gelen ofsayt uyarısı sonrası iptal edildi. Bu golden 6 dakika sonra Hatayspor, Selim Ilgaz'ın golüyle eşitliği yakaladı. 63. dakikada konuk ekip kalesinde bir gol daha gördü ancak bu gol de VAR'dan gelen ofsayt uyarısı ile geçerli sayılmadı. İki dakika sonra ev sahibi ekip rakip ağları bir kez daha havalandırdı.

Gökhan Karadeniz attığı golle Hatayspor'u Adana Demirspor karşısında 2-1 öne geçirdi. 90+3' te Adana Demirspor Adil Demirbağ ile 2-2 eşitliği yakaladı. Maç bu şekilde sonuçlansa Adana Demirspor turu atlayan taraf olacaktı. Ancak ev sahibi ekip 90+6' Mirkan Aydın ile 3-2 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk maçın 0-0'lık rövanşını 3-2 ile alan Hatayspor Play-off'ta finale yükselmeyi başardı.