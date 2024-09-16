Hatay'da mide bulandıran olay! Engelli kadına...
Hatay'da engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Hatay'da engelli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Hatay'da zihinsel engelli N.Ş'nin (36) ailesi, kızlarının istismara uğradığını belirterek polise başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Y.T. olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince yakalanan zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: A.A