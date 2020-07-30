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Hatay'da maske takmak zorunlu mu? Maske zorunluluğu var mı?

Hatay'da maske takmak zorunlu mu? Maske zorunluluğu olan iller arasına Hatay'da girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin en başında gelen maske takma zorunluluğu, Hatay için de uygulanacak. Alınan kararda kesin bir dille maske takma zorunluluğunun getirildiği belirtildi. Peki ama Hatay'da maske takmayana ne kadar ceza verilecek? Maske zorunlu mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:37:00 -
Hatay'da maske takmak zorunlu mu? Maske zorunluluğu var mı?

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Rahmi Doğan başkanlığına toplandı. Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, maske ve hijyen kurallarına uyularak taziyelerin 1 gün ile sınırlandırılması, il girişlerinde 24 saat ateş kontrolü yapılması, düğünlerde yemek ikramının yasaklanması, uymayanlara cezai işlem uygulanması kararları alındı.

Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında da mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve ikramda bulunulmaması, kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda alınacak önlemler çerçevesinde bayram namazı kılınması kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.

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