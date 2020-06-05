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Aktüel

Hatay'da kumsalda yaralı bulunan 2 caretta caretta tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:27:56 -
Hatay'da kumsalda yaralı bulunan 2 caretta caretta tedaviye alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde kumsalda 2 yaralı caretta caretta bulundu.

Burnaz sahilinde yaralı kaplumbağa olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yüzgeç ve kabuğundan yaralandığı belirlenen deniz kaplumbağaları kumsaldan aldı.

Caretta carettalar, tedavi için Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kaplumbağlar tedavilerinin ardından tekrar denize bırakılacak.

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