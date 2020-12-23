Hatay'da kumar oynadıkları masanın altında yakalanan şüphelilere para cezası
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Pamir Caddesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Polis, iş yerinde 4 kişiyi kumar oynadıkları masanın altında saklanırken yakaladı.
Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 12 bin 600 lira ceza kesildi, oyun kartlarına el konuldu.