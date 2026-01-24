Hatay'da korkutan yangın: Lastik deposu alevlere teslim oldu

Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan lojistik merkezinin lastik depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

İçerideki lastik ve plastik malzemelerin tutuşmasıyla gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken; "Olay yerine ivedilikle sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı." Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı.

ALEVLER MAHALLEYİ SARDI: EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangının plastik maddeler içermesi nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Lojistik firmasında şok etkisi yaratan olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, deponun kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.