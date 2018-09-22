Hatay'da korkutan görüntü! Bir anda suyun üstüne çıktılar

Hatay'da Asi Nehrinin denize döküldüğü alanda binlerce ölü balık sahile vurdu. Meydan mevki'inde sahile vuran balıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, balıkların ölüm nedenlerinin nehirde yayılma gösteren su sümbülü bitkisi veya atıklardan zehirlenerek olabileceğini belirterek konuyla ilgili araştırma yaptıklarını bildirdi.