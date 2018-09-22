Hatay'da korkutan görüntü! Bir anda suyun üstüne çıktılar
Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde aniden görülmeye başlayan toplu balık ölümleri, civarda yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.22 Eylül 2018 Cumartesi 11:02
Hatay'da Asi Nehrinin denize döküldüğü alanda binlerce ölü balık sahile vurdu. Meydan mevki'inde sahile vuran balıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, balıkların ölüm nedenlerinin nehirde yayılma gösteren su sümbülü bitkisi veya atıklardan zehirlenerek olabileceğini belirterek konuyla ilgili araştırma yaptıklarını bildirdi.
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