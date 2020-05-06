Hatay'da karantina süresi dolan 160 kişi evlerine gönderildi
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulan 160 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.
Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişinin, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskenderun Gaziye Hatun Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi tamamlandı.
Sağlık kontrolleri yapılan Türk vatandaşları, otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.